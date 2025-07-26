В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

По данным Минобороны, в ночь на 26 июля системы противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество дронов – 24 единицы – сбито над Брянской областью. Еще 12 беспилотников нейтрализовано в воздушном пространстве Ростовской области, шесть – над Республикой Крым. Над акваторией Азовского моря перехвачено четыре дрона, над Черным морем – три. Над Орловской и Тульской областями уничтожено по два беспилотника, над Белгородской областью – один.