В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Владикавказа возобновил работу после временных ограничений. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
В 5:04 мск временные ограничения были введены в аэропортах Владикавказа и Грозного.
По данным Минобороны, в ночь на 26 июля системы противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество дронов – 24 единицы – сбито над Брянской областью. Еще 12 беспилотников нейтрализовано в воздушном пространстве Ростовской области, шесть – над Республикой Крым. Над акваторией Азовского моря перехвачено четыре дрона, над Черным морем – три. Над Орловской и Тульской областями уничтожено по два беспилотника, над Белгородской областью – один.