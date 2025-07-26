Аэропорт Калуги ввел временные ограничения
Аэропорт Калуги (Грабцево) временно прекратил прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
26 июля аналогичные меры были приняты во Владикавказе и Грозном. На данный момент возобновил работу только аэропорт Владикавказа.
По данным Минобороны, в ночь на 26 июля системы противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество дронов – 24 единицы – сбито над Брянской областью.