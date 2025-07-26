В Иране при нападении на судебное управление погибли пять человек

Утром 18 января вооруженный человек проник в здание Верховного суда Ирана в Тегеране и убил двух судей. Нападавший покончил с собой сразу после совершения теракта. Согласно предварительному расследованию, он не был фигурантом уголовного дела, которое бы расследовалось в Верховном суде. Собеседник Fars говорил, что в результате перестрелки погибли судьи Мохаммад Мокисех и Али Разини, еще один судья и телохранитель получили ранения.