В Иране при нападении на судебное управление погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли и еще 13 пострадали в результате вооруженного нападения на судебное управление в городе Захедан на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает Tasnim.
Собеседники агентства рассказали, что боевики также открыли беспорядочный огонь по мирным жителям в городе. Медицинские бригады оказывают необходимую помощь раненым.
Fars со ссылкой на источники пишет о ликвидации трех боевиков, которые совершили нападение на судебное управление. По его данным, несколько граждан пострадали, их имущество также повреждено. Посетителей и персонал суда эвакуируют из района происшествия.
Утром 18 января вооруженный человек проник в здание Верховного суда Ирана в Тегеране и убил двух судей. Нападавший покончил с собой сразу после совершения теракта. Согласно предварительному расследованию, он не был фигурантом уголовного дела, которое бы расследовалось в Верховном суде. Собеседник Fars говорил, что в результате перестрелки погибли судьи Мохаммад Мокисех и Али Разини, еще один судья и телохранитель получили ранения.