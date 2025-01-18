В Тегеране в результате стрельбы погибли двое судей Верховного суда
Вооруженный человек проник в здание Верховного суда Ирана в Тегеране и убил двух судей, нападавший покончил с собой, передает агентство Mehr.
Нападение произошло утром 18 января, это была «спланированная акция», передает агентство. Отмечается, что нападавший покончил с собой «сразу после совершения теракта».
По данным предварительного расследования, он не был фигурантом уголовного дела, которое бы расследовалось в Верховном суде Ирана. После произошедшего в Тегеране началось расследование для выявления и ареста других причастных к нападению.
По информации источника агентства Fars, покушение было совершено на троих судей, один из которых выжил. В результате перестрелки убиты Мохаммад Мокисех и Али Разини, еще один судья и телохранитель получили ранения.