Франция потребовала объяснений от Испании из-за высадки группы евреев с рейса

Организаторы поездки – ассоциация Club Kineret – объявила о намерении подать жалобу на авиакомпанию «за физическое и психологическое насилие и дискриминацию по религиозному признаку», сообщила также агентству AFP ее адвокат Джули Жакоб. По ее словам, некоторым детям «было меньше 15 лет». Vueling, в свою очередь, возложила ответственность за инцидент на подростков, обвинив их в «неподобающем поведении» и «крайне агрессивном отношении, ставящем под угрозу бесперебойность выполнения рейса», пишут французские СМИ.