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Франция потребовала объяснений от Испании из-за высадки группы евреев с рейса

Ведомости

МИД Франции запросил от Испании разъяснений в связи со снятием с рейса испанской авиакомпании Vueling группы молодых французских евреев. Об этом говорится в коммюнике французского ведомства.

По данным МИДа, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 25 июля позвонил генеральному директору авиакомпании Vueling Каролине Мартиноли. Французская сторона пыталась установить, подвергались ли граждане Франции дискриминации по признаку вероисповедания. По этому же вопросу министр обратился к послу Испании во Франции. Мартиноли сообщила Барро о проведении «тщательного внутреннего расследования» и заверила, что его результаты будут доведены до сведения французских и испанских властей.

Инцидент с высадкой группы евреев произошел днем 23 июля. По данным Le Figaro, группа молодых людей в течение двух недель находилась в Испании в летнем лагере и на этой неделе должна была вылететь из аэропорта Валенсии в Париж. 

Организаторы поездки – ассоциация Club Kineret – объявила о намерении подать жалобу на авиакомпанию «за физическое и психологическое насилие и дискриминацию по религиозному признаку», сообщила также агентству AFP ее адвокат Джули Жакоб. По ее словам, некоторым детям «было меньше 15 лет». Vueling, в свою очередь, возложила ответственность за инцидент на подростков, обвинив их в «неподобающем поведении» и «крайне агрессивном отношении, ставящем под угрозу бесперебойность выполнения рейса», пишут французские СМИ.

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