ЕС смягчит правила провоза жидкостей в ручной клади
В ближайшее время в Европейском союзе вступят в силу новые нормы, разрешающие провоз до 2 л жидкостей в ручной клади вместо действующего лимита в 1 л. Как сообщает Euronews со ссылкой на Еврокомиссию, пассажиры также больше не будут обязаны распределять жидкости по емкостям объемом 100 мл.
Изменения стали возможны благодаря внедрению сканеров нового поколения, способных эффективно выявлять жидкие взрывчатые вещества. Такое оборудование уже работает в аэропортах Рима и Милана, а вскоре появится и в других странах ЕС.
Европейская конференция гражданской авиации (ECAC) в июне одобрила новую технологию досмотра. После завершения тестирования и получения маркировки ЕС аэропорты смогут проверять емкости любого объема. По данным Euronews, первыми новое оборудование, помимо Италии, получат аэропорты Германии, Ирландии, Литвы, Мальты, Швеции и Нидерландов.
Действующие ограничения останутся в силе до полного перехода аэропортов на новую систему досмотра.