ЕС смягчит правила провоза жидкостей в ручной клади

В ближайшее время в Европейском союзе вступят в силу новые нормы, разрешающие провоз до 2 л жидкостей в ручной клади вместо действующего лимита в 1 л. Как сообщает Euronews со ссылкой на Еврокомиссию, пассажиры также больше не будут обязаны распределять жидкости по емкостям объемом 100 мл.