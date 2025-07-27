В аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения на полеты

Кореняко сообщил о приостановке полетов в аэропорту Санкт-Петербурга в 7:28 мск. Ограничения, как отметил он, необходимы для обеспечения безопасности полетов. В воздушной гавани предупредили, что в связи с приостановкой приема и выпуска рейсов в ближайшие часы возможны корректировки расписания.