В аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту «Пулково», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Кореняко сообщил о приостановке полетов в аэропорту Санкт-Петербурга в 7:28 мск. Ограничения, как отметил он, необходимы для обеспечения безопасности полетов. В воздушной гавани предупредили, что в связи с приостановкой приема и выпуска рейсов в ближайшие часы возможны корректировки расписания.
Утром 27 июля в Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА в воздушном пространстве региона, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он допустил, что в регионе возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета.
Ночью Росавиация также ввела ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Калуги и Волгограда. В Волгограде к утру меры были сняты, на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в город.