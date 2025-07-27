В ОП предложили продавать алкоголь с 11:00 до 19:00 – как в СССР

Продажа алкоголя в розничных точках, согласно законодательству РФ, запрещена с 23:00 до 08:00, но регионы могут устанавливать дополнительные ограничения по времени и условиям продажи такой продукции. В частности, в июле в Красноярском крае был принят закон, ограничивающий продажу алкоголя с 21:00 до 10:00. Это правило вступит в силу с 1 марта 2026 г. 1 марта 2025 г. в Вологодской области ввели антиалкогольный закон, согласно которому в будние дни жители региона могут купить спиртное только с 12:00 до 14:00, в остальное время в эти дни сделать это можно в барах или ресторанах.