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В ОП предложили продавать алкоголь с 11:00 до 19:00 – как в СССР

Ведомости

Разрешенные часы продажи алкоголя в России следует постепенно сокращать на федеральном уровне, чтобы эта продукция продавалась с 11:00 до 19:00. С таким предложением в разговоре с ТАСС выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Сейчас в России продавать алкоголь разрешается с 08:00 до 23:00 и ограничения должны быть ужесточены, считает глава комиссии. По его словам, практика продажи крепкого алкоголя с 11:00 до 19:00, как это было в СССР, была бы нормальной, а снижать разрешенное время можно было бы каждый год по одному часу.

«Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 – и так далее», – сказал он.

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Рыбальченко также считает необходимым ограничить продажу спиртного в выходные и праздничные дни. Именно такие меры, считает он, «дадут максимальный эффект, а не только ограничение в рабочие дни».

Продажа алкоголя в розничных точках, согласно законодательству РФ, запрещена с 23:00 до 08:00, но регионы могут устанавливать дополнительные ограничения по времени и условиям продажи такой продукции. В частности, в июле в Красноярском крае был принят закон, ограничивающий продажу алкоголя с 21:00 до 10:00. Это правило вступит в силу с 1 марта 2026 г. 1 марта 2025 г. в Вологодской области ввели антиалкогольный закон, согласно которому в будние дни жители региона могут купить спиртное только с 12:00 до 14:00, в остальное время в эти дни сделать это можно в барах или ресторанах.

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