54% россиян негативно относятся к наличию алкомаркетов в жилых домах

Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова считает, что главная проблема алкомаркетов в том, что происходит рядом с ними: в посетителях, которые шумят, нецензурно выражаются, портят общедомовое имущество. Особенно остро это проявляется в теплое время года и по вечерам. Позднякова напомнила, что магазины отвечают за порядок только на своей территории, а за «их дверью» ни они, ни жители не могут справиться с этой проблемой. На прямую линию президента в 2024 г. поступило около 150 жалоб на алкомаркеты в жилых домах, добавила она.