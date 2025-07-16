54% россиян негативно относятся к наличию алкомаркетов в жилых домах

54% россиян негативно относятся к наличию алкомаркетов в жилых домахБолее 60% опрошенных поддерживают запрет на их размещение, выяснил ВЦИОМ
Более половины граждан России (54%) отрицательно относятся к наличию алкомаркетов в жилых многоквартирных домах, 35% – нейтрально, 4% – затруднились ответить. Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам всероссийского телефонного опроса 1600 граждан в возрасте от 18 лет (есть в распоряжении «Ведомостей»).
32% опрошенных указали, что вблизи их домов нет алкомаркетов, 64% заявили о наличии хотя бы одного: 26% живут рядом с двумя-тремя алкомаркетами, 18% – с одним, 12% – с четырьмя-пятью и 8% – с шестью и более. 4% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. В городах-миллионниках и крупных населенных пунктах численностью от 500 000 до 1 млн человек доля респондентов с двумя алкомаркетами рядом наиболее высока (36 и 34% соответственно). В небольших городах до 100 000 человек и селах преобладают ответы «нет алкомаркетов» (36 и 55%).
Среди людей, живущих рядом с шестью и более алкомаркетами, негативное мнение достигает 61%. Что касается влияния на район, то 27% опрошенных связывают наличие алкомаркетов с высоким уровнем шума, особенно в позднее время. Снижение чувства безопасности и появление агрессивных людей отмечают 24% респондентов, а 21% жалуются на грязь и мусор. При этом 30% считают, что алкомаркеты не оказывают негативного влияния. Граждане также высказали свое мнение об инициативе по запрету размещения алкомаркетов в жилых домах: 35% считают эту меру необходимой, еще 26% «скорее поддерживают» ее. 20% респондентов подчеркнули, что алкомаркеты «скорее не надо запрещать», еще 10% – «точно не надо», а 9% затруднились ответить на вопрос.
По просьбе «Ведомостей» аналитическое агентство Digital Guru также рассмотрело общий уровень негатива в обсуждениях алкомаркетов среди жильцов многоквартирных домов в Москве. Аналитики выбрали около 5,5 млн сообщений из чатов жильцов в 299 жилых комплексах в разных сегментах. В результатах говорится, что доля негатива в обсуждении алкомаркетов составила в среднем 44%. Проблема наиболее остро проявилась в крупных жилых комплексах сегмента «комфорт», где было зафиксировано максимальное количество тем (137) и сообщений (8039), а также самая высокая доля негатива – 45%. В сегменте «бизнес» ситуация несколько лучше: при 82 темах и 5129 сообщениях доля негатива составила 31%. Наиболее негативно к алкомаркетам относятся жители Троицкого АО – 81% негативных сообщений, Южного АО – 60%, Северо-Восточного АО – 58%. Высокие показатели также отмечены в Новомосковском АО – 49% и Северном АО – 44%.
К алкомаркетам наиболее негативно относятся новые районы столицы, резюмирует партнер аналитического агентства Digital Guru Ольга Соколова. Это локации, где идет активная застройка новыми крупными жилыми комплексами, в основном в сегменте комфорт-класса. «Наиболее остро проблема стоит именно в новой Москве, где, как правило, строятся масштабные проекты. Порой инфраструктура не успевает за стройкой, поэтому дополнительной темой недовольства жителей становится не только само по себе обилие алкомаркетов или баров у дома, но и при этом недостаток мест для досуга», – отметила она.
Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова считает, что главная проблема алкомаркетов в том, что происходит рядом с ними: в посетителях, которые шумят, нецензурно выражаются, портят общедомовое имущество. Особенно остро это проявляется в теплое время года и по вечерам. Позднякова напомнила, что магазины отвечают за порядок только на своей территории, а за «их дверью» ни они, ни жители не могут справиться с этой проблемой. На прямую линию президента в 2024 г. поступило около 150 жалоб на алкомаркеты в жилых домах, добавила она.
В конце июня депутаты Госдумы от партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия» внесли законопроект о введении понятия «алкомаркет» и запрете размещения таких торговых точек в жилых домах. Авторы предложили ввести понятие «алкомаркет» – торговый объект, в котором доля выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50% от общей за квартал. Алкомаркеты должны размещаться как минимум в 100 м от жилых домов, детских садов, школ, колледжей, вузов, больниц и спортивных объектов.
Результаты опроса показывают, что общество находится только в начале пересмотра отношения к алкоголю, считает один из авторов законопроекта, заместитель главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, в борьбе с алкоголем необходимо применять системные меры: убрать алкомаркеты из жилых домов и алкоголь в отдельные закрытые залы по аналогии с сигаретами. Затем поднять разрешенный возраст потребления алкоголя до 21 года. Вероятность принятия законопроекта, по словам Свинцова, «очень высокая»: документ подписали 13 депутатов от шести партий. Сейчас остается ждать отзыв правительства и мнение регионов. Депутат рассчитывает, что документ рассмотрят в первом чтении осенью.
Директор по развитию «ВЦИОМ-консалтинга» Даниил Ермолаев отметил, что простой запрет размещения алкомаркетов вряд ли будет способствовать снижению потребления спиртного. При негативных сценариях это даже может способствовать увеличению рынка нелегального алкоголя. «Другое дело, что размещение алкомаркетов по соседству с детскими садами, школами, вузами, больницами и спортивными объектами явно не способствует пропаганде здорового образа жизни. И в этом плане инициатива обеспечить расстояние минимум 100 м кажется разумной. И россияне, как мы видим, ее поддерживают», – добавил он.
«Ведомости» также направили запросы крупным розничным сетям, чтобы узнать их мнение о результатах опроса ВЦИОМа. Представители «Красного и белого» и «Ленты» (развивает сеть «Вингараж») ответили, что являются розничными магазинами, а не алкомаркетами. Представитель сети алкогольных магазинов «Горилка» отметил, что почти вся коммерческая недвижимость с советских времен расположена на первых этажах жилых домов. Помимо этого в России не так много отдельно стоящих зданий, предназначенных для ведения торговли, поэтому предлагаемый запрет на деле означает закрытие почти 90% всей фирменной розницы.
«При таком жестком ограничении переместить розничные магазины остается только в промзону, и тогда появится другая негативная общественная реакция, потому что ехать за алкоголем на другой конец города вряд ли удобно», – отметил он. Любой современный федеральный сетевой супермаркет имеет алкогольную полку в несколько раз больше, чем алкомаркет, продолжил представитель «Горилки». Если инициативу примут, то супермаркеты заберут на себя продажи алкомаркетов, а мелкий и средний бизнес «просто вытеснят», заключил он, добавив, что сеть не поддерживает законопроект.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов отмечает, что помимо алкоголя все алкомаркеты предлагают продукты питания, социально значимые товары и товары первой необходимости. Большая часть из них ожидаемо размещается в многоквартирных жилых домах, где, по статистике, проживает 85% городского населения. «Сегодня в России есть нехватка помещений, приспособленных под формат стрит-ритейла, и наряду с выгодой от близости торговых объектов и удобства покупок жители могут видеть и ряд недостатков», – указал он. Какие-либо запреты и ограничения на легальную реализацию алкоголя наносят ощутимые убытки продуктовому ритейлу и, как правило, приводят к последующему закрытию магазинов, добавил Богданов.