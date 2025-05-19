Почему борьба за трезвость как норму жизни окончилась ничем

В 1923 г. между Иосифом Сталиным и Львом Троцким развернулась аппаратная война, одним из ее элементов стал «питейный вопрос». Сталин на пленуме ЦК предложил отменить сухой закон и ввести госмонополию на торговлю водкой. Троцкий назвал это предложение «одним из самых недостойных моментов в истории партии». Линия Сталина победила. Но в 1958 г. правительству во главе с Никитой Хрущевым все же пришлось издать постановление об усилении борьбы с пьянством. Считается, что именно в это время возникла легендарная фраза «сообразим на троих». Из-за того что алкоголем запретили торговать на розлив, мужчины, часто незнакомые друг с другом, скидывались на полулитровую бутылку и распивали ее в каком-нибудь укромном месте недалеко от магазина. После денежной реформы 1961 г. 3 руб. как раз хватало на «пол-литра» и плавленый сырок.