Аэропорт «Пулково» после атаки БПЛА открыли для вылета воздушных судов
Аэропорт «Пулково» открыт для вылета воздушных судов, отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Прием и выпуск воздушных судов был приостановлен в аэропорту Санкт-Петербурга утром 27 июля. Власти Ленинградской области в этом время сообщали о более 10 сбитых БПЛА, пострадала одна женщина.
В Росавиации указали, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него. В этой связи, как отметил Кореняко, в аэропорту «Храброво» скорректировали расписание рейсов. В 11:36 представитель Росавиации написал о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов, воздушные трассы в/из Калининграда также открыты для полетов.
Telegram-канал «Пулково» сообщал, что в период действия мер на запасные аэродромы было направлено 22 рейса, 57 самолетов задержаны на вылет. В терминале приостановили регистрации на рейсы и ограничили проход пассажиров в чистую зону. Аэропорт призвал пассажиров отмененных рейсов покинуть здание аэровокзала.