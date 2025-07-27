Аэропорт «Пулково» после атаки БПЛА открыли для вылета воздушных судов

В Росавиации указали, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него. В этой связи, как отметил Кореняко, в аэропорту «Храброво» скорректировали расписание рейсов. В 11:36 представитель Росавиации написал о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов, воздушные трассы в/из Калининграда также открыты для полетов.