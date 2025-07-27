ТАСС: в Тбилиси неизвестные взорвали петарды у гостиницы с фехтовальщиками из РФ
Несколько петард были взорваны у гостиницы в Тбилиси, где остановились фехтовальщики из России, у Дворца спорта состоялся также небольшой пикет, рассказали ТАСС в штабе команды.
Инцидент произошел рано утром 27 июля. Неизвестные запустили у гостиницы несколько петард, после чего скрылись.
«А сегодня небольшая группа устроила мини-пикет у Дворца спорта с провокационными плакатами. Охрана на них практически не реагировала», – добавили в сборной.
Российские спортсмены на чемпионате мира выступают в нейтральном статусе. Турнир в Грузии проходит с 22 по 30 июля.