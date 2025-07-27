DPA: несколько человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Германии
На юго-западе Германии произошла авария с участием пассажирского поезда, в результате чего погибли несколько человек, сообщает DPA со ссылкой на источники.
Количество пострадавших при сходе вагонов поезда с рельсов уточняется. Предварительно, ранения получили десятки пассажиров.
Инцидент произошел вблизи города Ридлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг в холмистой местности. На место происшествия были направлены экстренные службы для оказания помощи пострадавшим.
Причины схода поезда с рельсов пока не установлены. Ведется расследование обстоятельств происшествия, отмечает агентство.