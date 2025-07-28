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Скончался французский актер Жан-Поль Дюбуа

Ведомости

Французский театральный актер Жан-Поль Дюбуа ушел из жизни в возрасте 74 лет. Он прославился своими ролями в спектаклях 1970–1980-х гг., работал режиссерами, как Жан-Луи Барро, Филипп Адриан и Дидье Безас, пишет Sceneweb.

В 1970-е гг. он сотрудничал с Жаном-Клодом Фалем и Габриэлем Гарраном. Переломным моментом в его карьере стала работа с Филиппом Адрианом, в частности роль Робинзона в спектакле »Визит Кафки» (1980).

Одной из самых значимых работ Дюбуа стала постановка »Элоиза и Абеляр – Тихие дни в Шампани» (1986) Дидье Безаса, где он сыграл Пьера Абеляра. Спектакль с триумфом прошел на Авиньонском фестивале и объехал всю Францию.

Позже актер работал с Роже Планшоном в Национальном народном театре Вийербана, а в 1994 г. присоединился к труппе Théâtre de l’Odéon в спектакле »Дачники» по пьесе  Максима Горького. В 1999 г. он участвовал в постановке »Генриха V» Шекспира в Авиньоне, где исполнил несколько ролей, включая короля Карла VI.

В 2000-х гг. Дюбуа продолжал играть в театре, сотрудничая с новым поколением режиссеров. Его последней работой стали »Одноактные пьесы» Чехова (2017) в постановке Фабриса Пьера.

Дюбуа также активно снимался в кино – его фильмография насчитывает более 65 фильмов и телевизионных проектов, хотя чаще он исполнял роли второго плана. Среди его работ – эпизоды в сериале «Расследования комиссара Мегрэ», а также роли в картинах «Волчья пасть» и «Грусть и красота». Наиболее заметными стали его роли в фильме «Фанфан-тюльпан» (2003) Жерара Кравчика и ленте «Видок» (2001) Жан-Кристофа Комара.

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