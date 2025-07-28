Скончался французский актер Жан-Поль Дюбуа

Дюбуа также активно снимался в кино – его фильмография насчитывает более 65 фильмов и телевизионных проектов, хотя чаще он исполнял роли второго плана. Среди его работ – эпизоды в сериале «Расследования комиссара Мегрэ», а также роли в картинах «Волчья пасть» и «Грусть и красота». Наиболее заметными стали его роли в фильме «Фанфан-тюльпан» (2003) Жерара Кравчика и ленте «Видок» (2001) Жан-Кристофа Комара.