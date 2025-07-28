Ученые из США отказались от эксперимента по созданию облаков из морской воды

По данным Politico, имеется в виду «секретная инициатива», поддерживаемая миллиардерами, «которая курировала прошлогодний короткий эксперимент по солнечной геоинженерии в заливе Сан-Франциско». Указано, что прошлый эксперимент проводился под руководством Вашингтонского университета и был рассчитан на несколько месяцев, но его продолжительность составила примерно 20 минут. Он был закрыт городскими властями Аламеды, которые заявили, что не предупредили об исследовании. По плану, масштабный эксперимент должен был состояться после успешного завершения неудавшегося пилотного испытания на палубе авианосца в Аламеде. В документах не указано, отказались ли исследователи или их спонсоры-миллиардеры от более масштабного проекта.