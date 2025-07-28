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Ученые из США отказались от эксперимента по созданию облаков из морской воды

Ведомости

Группа исследователей из Калифорнии не стала проводить исследование по созданию облаков из морской воды из-за отсутствия поддержки местных властей. Об этом пишет Politico.

По данным издания, в 2024 г. ученые привлекли к себе внимание неудавшимся экспериментом на выведенном из эксплуатации авианосце, во время которого они пытались протестировать машину для создания облаков. Отмечается, что «за кулисами» исследователи планировали «гораздо более масштабное и потенциально более рискованное исследование оборудования для распыления соленой воды, которое в конечном счете можно было бы использовать для ослабления солнечных лучей». Речь о многомиллионном проекте создания облаков над участком океана размером с Пуэрто-Рико.

По данным Politico, имеется в виду «секретная инициатива», поддерживаемая миллиардерами, «которая курировала прошлогодний короткий эксперимент по солнечной геоинженерии в заливе Сан-Франциско». Указано, что прошлый эксперимент проводился под руководством Вашингтонского университета и был рассчитан на несколько месяцев, но его продолжительность составила примерно 20 минут. Он был закрыт городскими властями Аламеды, которые заявили, что не предупредили об исследовании. По плану, масштабный эксперимент должен был состояться после успешного завершения неудавшегося пилотного испытания на палубе авианосца в Аламеде. В документах не указано, отказались ли исследователи или их спонсоры-миллиардеры от более масштабного проекта.

В марте «Ведомости» писали, что период с 2015 по 2024 г. стал самым теплым на Земле за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура в 2024 г. впервые превысила среднее значение доиндустриального периода (под ним принято считать 1850–1900 гг. – «Ведомости») на 1,5 градуса по Цельсию.

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