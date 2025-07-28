Блогера Subo заочно обвинили в уклонении от налогов в особо крупном размере

По данным СК, обвиняемые не заплатили более 50 млн руб. налогов с помощью преступной схемы, созданной с 2020 по 2022 г. Кроме того, нелегально полученные 10 млн руб. были использованы для покупки премиального автомобиля. Несвоевременная уплата налогов привела к задолженности фигурантов по пеням и штрафам в размере 20 млн руб. Как отмечают следователи, отец и брат блогера возмещают государству ущерб. Сейчас Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) уже поступило 9 млн руб.