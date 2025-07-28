Блогера Subo заочно обвинили в уклонении от налогов в особо крупном размере
Следствие заочно предъявило блогеру Субхану Мамедову (Subo) обвинения в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Московской области. Его брат и отец также проходят фигурантами по этому делу.
По данным СК, обвиняемые не заплатили более 50 млн руб. налогов с помощью преступной схемы, созданной с 2020 по 2022 г. Кроме того, нелегально полученные 10 млн руб. были использованы для покупки премиального автомобиля. Несвоевременная уплата налогов привела к задолженности фигурантов по пеням и штрафам в размере 20 млн руб. Как отмечают следователи, отец и брат блогера возмещают государству ущерб. Сейчас Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) уже поступило 9 млн руб.
14 июля СК возбудил дело в отношении блогера Subo по ч. 2 ст. 198 (уклонение от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем). Тогда же его родственникам была избрана мера пресечения, а самого Мамедова объявили в розыск.