«Аэрофлот» отменил еще семь рейсов из Москвы из-за сбоя систем
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила семь пар рейсов из Москвы и в столицу в связи со сбоем информационных систем. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.
По его данным, отменены полеты в сообщении с Элистой, Кировском, Калининградом, Астаной, Красноярском и Сочи. До этого авиакомпания сообщила об отмене 42 рейсов из Москвы и в столицу в связи со сбоем.
Ответственность за масштабную кибератаку на «Аэрофлот» взяла хакерская группировка Silent Crow. Утверждается, что атака продолжалась около года и привела к уничтожению внутренней IT-инфраструктуры авиакомпании. В частности, уничтожено около 7000 физических и виртуальных серверов и похищено 22 ТБ информации. Предварительно, ущерб от атаки может составлять десятки миллионов долларов.
Авиакомпания заявление группировки пока не комментировала.