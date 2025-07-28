«Аэрофлот» отменил еще семь рейсов из Москвы из-за сбоя систем

Ответственность за масштабную кибератаку на «Аэрофлот» взяла хакерская группировка Silent Crow. Утверждается, что атака продолжалась около года и привела к уничтожению внутренней IT-инфраструктуры авиакомпании. В частности, уничтожено около 7000 физических и виртуальных серверов и похищено 22 ТБ информации. Предварительно, ущерб от атаки может составлять десятки миллионов долларов.