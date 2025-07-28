Суд оштрафовал Невзлина за нарушение порядка деятельности иноагента
Пресненский районный суд Москвы назначил бывшему акционеру «ЮКОСа» Леониду Невзлину
Невзлин признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иноагентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ). Санкция для граждан по этой части предусматривает штраф от 30 000 до 50 000 руб.
В июне 2023 г. Минюст России включил Невзлина в реестр иностранных агентов. По утверждению ведомства, он принимал участие в создании материалов иноагентов, выступал против спецоперации на Украине и поддерживал вооруженные силы Украины.