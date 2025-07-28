Минтранс сообщил о пересадке части пассажиров «Аэрофлота» на рейсы «Победы»
Минтранс и Росавиация совместно с «Аэрофлотом» приняли решение о пересадке части пассажиров на рейсы «России» и «Победы», сообщили в Telegram-канале транспортного ведомства на фоне информации о хакерских атаках на авиакомпанию.
В министерстве подчеркнули, что «Аэрофлот» также старается использовать собственные возможности для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов.
28 июля Генпрокуратура подтвердила, что в аэропорту «Шереметьево» были проведены проверки из-за массовой задержки и отмены рейсов. Сбой, по данным надзорного ведомства, произошел из-за хакерской атаки на информационные системы «Аэрофлота». Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).
Авиакомпания сообщала, что в период с 00:00 по 12:00 мск 28 июля «Аэрофлотом» было выполнено 76 рейсов из 123 запланированных. Возможность оформления возврата денег и переоформления билетов будет доступна после возобновления работы сервисов.