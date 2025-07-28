Генпрокуратура подтвердила хакерскую атаку на системы «Аэрофлота»Из-за сбоя были отменены десятки рейсов
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).
Ранее об атаке на «Аэрофлот» заявили две хакерские группировки. Они утверждали, что уничтожили носители информации и получили доступ к корпоративным файлам.
Из-за сбоя в работе были отменены десятки рейсов. По данным самой авиакомпании, в период с 00:00 мск по 12:00 28 июля «Аэрофлотом» было выполнено 76 рейсов из 123 запланированных.
«Аэрофлот» сообщил, что возможность оформления возврата денег и переоформления билетов будет доступна после возобновления работы сервисов.
Сейчас в аэропорту «Шереметьево» производится переоформление билетов только специальных категорий пассажиров: пассажиры и группы с детьми, не сопровождаемые дети, пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью, участники СВО и пассажиры, следующие трансфером.
Авиакомпания также попросила пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт вылета.