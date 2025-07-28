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Генпрокуратура подтвердила хакерскую атаку на системы «Аэрофлота»

Из-за сбоя были отменены десятки рейсов
Ведомости

Генпрокуратура РФ сообщила, что организовала проверку в аэропорту «Шереметьево» после массовой задержки и отмены рейсов. Сбой, по данным надзорного ведомства, произошел из-за хакерской атаки на информационные системы «Аэрофлота».

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Ранее об атаке на «Аэрофлот» заявили две хакерские группировки. Они утверждали, что уничтожили носители информации и получили доступ к корпоративным файлам.

Из-за сбоя в работе были отменены десятки рейсов. По данным самой авиакомпании, в период с 00:00 мск по 12:00 28 июля «Аэрофлотом» было выполнено 76 рейсов из 123 запланированных.

Что известно о масштабном сбое в работе «Аэрофлота»

Общество

«Аэрофлот» сообщил, что возможность оформления возврата денег и переоформления билетов будет доступна после возобновления работы сервисов.

Сейчас в аэропорту «Шереметьево» производится переоформление билетов только специальных категорий пассажиров: пассажиры и группы с детьми, не сопровождаемые дети, пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью, участники СВО и пассажиры, следующие трансфером.

Авиакомпания также попросила пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт вылета.

 

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