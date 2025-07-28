Губернатор Санкт-Петербурга запретил мигрантам работать в такси до конца года

В конце марта в Нижегородской области ввели ограничения на трудоустройство мигрантов с рабочими патентами в некоторых отраслях. Иностранцев запретили привлекать к доставке товаров, общественному питанию, здравоохранению, образованию, культуре, спорту и в ряде других сфер.