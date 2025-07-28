Губернатор Санкт-Петербурга запретил мигрантам работать в такси до конца года
В Санкт-Петербурге запретили трудоустройство иностранных граждан, работающих по патентам, в сфере такси. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Мера будет действовать до конца 2025 г.
Как уточняется, запрет распространяется на все субъекты, привлекающие мигрантов по данному виду деятельности. Власти объясняют инициативу стремлением повысить качество и безопасность услуг такси, а также создать дополнительные рабочие места для граждан России.
Для бизнеса предусмотрен трехмесячный переходный период, в течение которого компании смогут завершить действующие трудовые отношения с иностранными водителями и нанять новых сотрудников.
Постановление вступит в силу через 10 дней. По завершении срока действия ограничений в 2025 г. власти намерены проанализировать социально-экономический эффект и решить, стоит ли продлевать запрет.
В конце марта в Нижегородской области ввели ограничения на трудоустройство мигрантов с рабочими патентами в некоторых отраслях. Иностранцев запретили привлекать к доставке товаров, общественному питанию, здравоохранению, образованию, культуре, спорту и в ряде других сфер.