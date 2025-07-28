Умер итальянский композитор Чельсо Валли

Чельсо Валли родился в Болонье 14 мая 1950 г. Дебют в качестве композитора состоялся сразу после выпуска из Болонской консерватории им. Джованни Батиста Мартини – в 1978 г. он работал над альбомом Provincia певца Друпи. Тогда же занялся аранжировкой и созданием композиций для различных итало-диско-проектов: Tantra, Azoto и Passeggeri.