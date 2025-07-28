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Умер итальянский композитор Чельсо Валли

Ему было 75 лет
Ведомости

Итальянский композитор Чельсо Валли, работавший с Андреа Бочелли и Эросом Рамазотти, умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщило издание Corcianonline.

О смерти сообщил Рамазотти в соцсетях. Он умер в своем родном городе Болонье.

Чельсо Валли родился в Болонье 14 мая 1950 г. Дебют в качестве композитора состоялся сразу после выпуска из Болонской консерватории им. Джованни Батиста Мартини – в 1978 г. он работал над альбомом Provincia певца Друпи. Тогда же занялся аранжировкой и созданием композиций для различных итало-диско-проектов: Tantra, Azoto и Passeggeri.

С 1979 г. начал сотрудничество с итальянской певицей Мина. Среди других коллабораций – Клаудио Бальони, Джанни Моранди, Фиорелла Маннойя, Филиппа Джордано, Мигель Бозе, Марчелла Белла, Матия Базар, Эрос Рамазотти, Васко Росси, Андреа Бочелли, Джорджия, Пэтти Право, Иль Воло, Лаура Паузини и др.

Обладатель премии Latin Grammy за песню Primavera Anticipada Лауры Паузини. В 2006 г. его заслуги были отмечены наградой «Золотой лев», а в 2011 г. он получил бриллиантовый рекорд совместно с Васко Росси за альбом Vivere o niente.

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