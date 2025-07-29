Член комитета Совфеда Косихина рассказала о прибавке к пенсии в августе
С 1 августа произойдет повышение пенсий работающим пенсионерам. Как сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина в беседе с ТАСС, выплаты будут увеличены на основании пенсионных баллов, начисленных за 2024 г.
Отмечается, что с января в России возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров. В случае прекращения трудовой деятельности в июле такие пенсионеры с августа начнут получать выплаты в полном объеме, включая все пропущенные индексации за период работы.
Параллельно Социальный фонд России с 1 августа проведет увеличение страховых пенсий граждан. Кроме того, средний размер пенсий женщин впервые за последнее десятилетие превысил аналогичный показатель у мужчин. По состоянию на 1 января 2025 г. средняя назначаемая Социальным фондом РФ пенсия для женщин достигла отметки в 23 249 руб., для мужчин – 23 028 руб. При этом общий средний размер пенсий по стране определен в 23 175 руб. на ту же дату.