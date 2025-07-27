Размер пенсий женщин превысил размер выплат мужчинам впервые с 2015 года

На начало 2015 г. женщины получали в среднем 10 663 руб., в то время как мужчины – 11 346 руб. Тенденция сохранялась и в 2024 г., когда средняя пенсия для женщин составляла 20 745 руб., а для мужчин – 20 854 руб.