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Главная / Общество /

Размер пенсий женщин превысил размер выплат мужчинам впервые с 2015 года

Ведомости

Средний размер пенсий женщин превысил размер пенсий мужчин впервые за 10 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По состоянию на 1 января 2025 г. средняя назначаемая Социальным фондом РФ пенсия для женщин достигла отметки в 23 249 руб., для мужчин – 23 028 руб. При этом общий средний размер пенсий по стране определен в 23 175 руб. на ту же дату.

На начало 2015 г. женщины получали в среднем 10 663 руб., в то время как мужчины – 11 346 руб. Тенденция сохранялась и в 2024 г., когда средняя пенсия для женщин составляла 20 745 руб., а для мужчин – 20 854 руб.

Наблюдается и пространственная поляризация пенсионных выплат. На 1 января 2025 г. в городах средняя пенсия достигла 24 005 руб., в то время как в сельской местности – 20 722 руб.

О том, что средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин, сообщали в Соцфонде еще в мае. Согласно данным фонда за 2025 г., размер пенсионных выплат для женщин превышает аналогичные показатели у мужчин на 221,25 руб.

23 июня «РИА Новости» со ссылкой на данные Соцфонда писало, что размер средней пенсии в России составляет почти 23 500 руб. по состоянию на 1 апреля 2025 г. Число пенсионеров в России по состоянию на апрель составило более 40,9 млн человек.

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