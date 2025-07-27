Размер пенсий женщин превысил размер выплат мужчинам впервые с 2015 года
Средний размер пенсий женщин превысил размер пенсий мужчин впервые за 10 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
По состоянию на 1 января 2025 г. средняя назначаемая Социальным фондом РФ пенсия для женщин достигла отметки в 23 249 руб., для мужчин – 23 028 руб. При этом общий средний размер пенсий по стране определен в 23 175 руб. на ту же дату.
На начало 2015 г. женщины получали в среднем 10 663 руб., в то время как мужчины – 11 346 руб. Тенденция сохранялась и в 2024 г., когда средняя пенсия для женщин составляла 20 745 руб., а для мужчин – 20 854 руб.
Наблюдается и пространственная поляризация пенсионных выплат. На 1 января 2025 г. в городах средняя пенсия достигла 24 005 руб., в то время как в сельской местности – 20 722 руб.
О том, что средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин, сообщали в Соцфонде еще в мае. Согласно данным фонда за 2025 г., размер пенсионных выплат для женщин превышает аналогичные показатели у мужчин на 221,25 руб.
23 июня «РИА Новости» со ссылкой на данные Соцфонда писало, что размер средней пенсии в России составляет почти 23 500 руб. по состоянию на 1 апреля 2025 г. Число пенсионеров в России по состоянию на апрель составило более 40,9 млн человек.