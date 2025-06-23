Средняя пенсия в России составила 23 500 рублей
Размер средней пенсии в России составляет почти 23 500 руб. по состоянию на 1 апреля 2025 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.
Число пенсионеров в России по состоянию на апрель составило более 40,9 млн человек.
В начале года средняя ежемесячная пенсия составляла 23 175 руб. Средний размер страховой пенсии составлял 24 092 руб., страховой пенсии неработающего пенсионера – 24 846 руб.
Средний размер страховой пенсии по старости тогда достигал 24 979 руб., средний размер страховой пенсии по инвалидности составил 15 449 руб., страховой пенсии по случаю потери кормильца – 16 788 руб. Размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы на январь составлял 20 153,9 руб. Средний размер выплат за счет средств пенсионных накоплений тогда достиг 1667 руб.
31 мая в Соцфонде сообщили, что размер пенсионных выплат на 2025 г. для женщин превышает аналогичные показатели у мужчин на 221,25 руб.