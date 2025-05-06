Соцфонд: в России средний размер пенсии составил более 23 000 в месяц

По данным Социального фонда России на 1 января текущего года, на учете в системе фонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн граждан, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца полагаются 1,4 млн человек, социальные пенсии – 3,4 млн.