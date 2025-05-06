Соцфонд: в России средний размер пенсии составил более 23 000 в месяц
Средний размер пенсии в РФ на 1 января 2025 г. составил 23 175 руб. в месяц. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.
Средний размер страховой пенсии составил 24 092 руб., страховой пенсии неработающего пенсионера – 24 846 руб. Средний размер страховой пенсии по старости достиг 24 979 руб. Средний размер страховой пенсии по инвалидности составил 15 449 руб., страховой пенсии по случаю потери кормильца – 16 788 руб. Средний размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению равнялся 14 971 руб.
Средний размер социальной пенсии составил 13 511 руб., социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы – 20 153,9 руб. Средний размер выплат за счет средств пенсионных накоплений достиг 1667 руб.
По данным Социального фонда России на 1 января текущего года, на учете в системе фонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн граждан, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца полагаются 1,4 млн человек, социальные пенсии – 3,4 млн.
В 2025 г. для назначения страховой пенсии российский гражданин должен достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.