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Соцфонд: в России средний размер пенсии составил более 23 000 в месяц

Ведомости

Средний размер пенсии в РФ на 1 января 2025 г. составил 23 175 руб. в месяц. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.

Средний размер страховой пенсии составил 24 092 руб., страховой пенсии неработающего пенсионера – 24 846 руб. Средний размер страховой пенсии по старости достиг 24 979 руб. Средний размер страховой пенсии по инвалидности составил 15 449 руб., страховой пенсии по случаю потери кормильца – 16 788 руб. Средний размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению равнялся 14 971 руб.

Средний размер социальной пенсии составил 13 511 руб., социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы – 20 153,9 руб. Средний размер выплат за счет средств пенсионных накоплений достиг 1667 руб.

По данным Социального фонда России на 1 января текущего года, на учете в системе фонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн граждан, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца полагаются 1,4 млн человек, социальные пенсии – 3,4 млн.

В 2025 г. для назначения страховой пенсии российский гражданин должен достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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