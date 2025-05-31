Соцфонд: средняя пенсия женщин в России на 221 рубль выше, чем у мужчин
Согласно данным Социального фонда России за 2025 г., размер пенсионных выплат для женщин превышает аналогичные показатели у мужчин на 221,25 руб.
«РИА Новости» сообщает, средний размер назначенных пенсий составляет 23 249,58 руб. для женщин и 23 028,33 руб. для мужчин. Общероссийский средний показатель пенсионного обеспечения зафиксирован на уровне 23 175,17 руб. в месяц.
По данным Социального фонда России, средний размер социальной пенсии на начало 2025 г. составил 13 511,94 руб. в месяц. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы установлен размер выплат в 20 153,9 руб. ежемесячно. На 1 января этого года на учете в системе Соцфонда находятся 41,1 млн пенсионеров.