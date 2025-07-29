Стрелок убил четверых и покончил с собой в офисе в центре Манхэттена

28 июля как минимум шесть человек погибли в результате стрельбы на рынке в Бангкоке. В число погибших попал сам стрелок, покончивший с собой. Правоохранители выясняют личность преступника и мотивы случившегося. По данным Reuters, пятеро убитых работали охранниками на рынке.