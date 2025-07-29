Стрелок убил четверых и покончил с собой в офисе в центре Манхэттена
Вооруженный мужчина застрелил четверых и покончил с собой в офисном здании в центре Манхэттена. Еще несколько человек пострадали, пишет Bloomberg.
Инцидент произошел вечером 28 июля на 345 Парк-авеню. По данным агентства, в офисной башне, где произошло преступление, расположены штаб-квартиры Blackstone и Национальной футбольной лиги.
В числе погибших по меньшей мере один полицейский. Как минимум два человека погибли в башне, а тело стрелка обнаружили на 33-м этаже, который занимает риелторская компания Rudin Management. Территорию оцепили десятки полицейских машин, на место прибыл вертолет.
28 июля как минимум шесть человек погибли в результате стрельбы на рынке в Бангкоке. В число погибших попал сам стрелок, покончивший с собой. Правоохранители выясняют личность преступника и мотивы случившегося. По данным Reuters, пятеро убитых работали охранниками на рынке.