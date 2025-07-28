Как минимум шесть человек погибли при стрельбе на рынке в Бангкоке

24 июля обострился конфликт между Таиландом и Камбоджей. Тогда начались столкновения на спорной территории в Трате. Обе стороны использовали истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию, что привело к эвакуации более 100 000 человек. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек получили ранения. Камбоджа сообщила о 13 погибших. 28 июля в Малайзии стартовали переговоры по прекращению огня между исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем и главой правительства Камбоджи Хуном Манетом.