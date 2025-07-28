Как минимум шесть человек погибли при стрельбе на рынке в Бангкоке
По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы на рынке в Бангкоке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на полицию Таиланда.
По словам заместителя комиссара полицейского управления города Чарина Гопатты, в число погибших попал сам стрелок – он покончил с собой. Правоохранители выясняют личность преступника и мотивы случившегося. По данным агентства, пятеро убитых работали охранниками на рынке.
24 июля обострился конфликт между Таиландом и Камбоджей. Тогда начались столкновения на спорной территории в Трате. Обе стороны использовали истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию, что привело к эвакуации более 100 000 человек. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек получили ранения. Камбоджа сообщила о 13 погибших. 28 июля в Малайзии стартовали переговоры по прекращению огня между исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем и главой правительства Камбоджи Хуном Манетом.
Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин заявил, что российское посольство рекомендует не посещать «проблемные территории» Таиланда.