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Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропорту Калуги

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропорту Калуги («Грабцево»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

О введении меры Кореняко сообщал в 00:12 мск 29 июля, а о ее отмене проинформировал в 06:13. По его словам, решение об ограничениях было принято для обеспечения безопасности полетов.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов на Сальск. На железнодорожной станции начался пожар. По данным РЖД, из-за падения обломков беспилотника была нарушена работа контактной сети на станции Сальск. Повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск, пассажиров эвакуировали. Также началось возгорание в составе стоящего грузового поезда, для ликвидации пламени был направлен пожарный поезд. Движение через станцию Сальск приостановили.

Кроме того, по словам Слюсаря, на улице Островского бы поврежден автомобиль, водитель погиб.

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