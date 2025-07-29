Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропорту Калуги

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов на Сальск. На железнодорожной станции начался пожар. По данным РЖД, из-за падения обломков беспилотника была нарушена работа контактной сети на станции Сальск. Повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск, пассажиров эвакуировали. Также началось возгорание в составе стоящего грузового поезда, для ликвидации пламени был направлен пожарный поезд. Движение через станцию Сальск приостановили.