Пассажирские поезда возобновили движение через станцию Сальск Ростовской области
Как отметили в транспортной компании, схема измененного маршрута временная. На поврежденном участке идут ремонтные работы по восстановлению контактной сети. В РЖД подчеркнули, что используют все возможности, чтобы минимизировать время ожидания задерживающихся поездов.
В ночь на 29 июля беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Сальск в Ростовской области. На железнодорожной станции после этого произошло возгорание, была повреждена контактная сеть. В результате ударов было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск, пассажиры были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось.
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи ликвидировали 74 БПЛА самолетного типа в небе над пятью регионами России, в том числе 22 из них было сбито в Ростовской области. Наибольшее число воздушных целей – 43 единицы – было уничтожено в Брянской области. Еще шесть беспилотников российские военные нейтрализовали в Калужской области. Два БПЛА силы ПВО поразили в Смоленской области и один – в Ленинградской.