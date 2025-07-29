Пассажирские поезда возобновили движение через станцию Сальск Ростовской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи ликвидировали 74 БПЛА самолетного типа в небе над пятью регионами России, в том числе 22 из них было сбито в Ростовской области. Наибольшее число воздушных целей – 43 единицы – было уничтожено в Брянской области. Еще шесть беспилотников российские военные нейтрализовали в Калужской области. Два БПЛА силы ПВО поразили в Смоленской области и один – в Ленинградской.