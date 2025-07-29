Силы ПВО сбили 74 украинских БПЛА над регионами России

Согласно сообщению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, силы ПВО отражали атаки беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. На железнодорожной станции в Сальске начался пожар. По сведениям РЖД, из-за падения обломков беспилотника была нарушена работа контактной сети на станции Сальск. Повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск, пассажиров эвакуировали. Загорелся состав стоящего грузового поезда, для ликвидации пламени был направлен пожарный поезд. Движение через станцию Сальск приостановили. Помимо этого, по словам Слюсаря, на улице Островского бы поврежден автомобиль, водитель погиб.