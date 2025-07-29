Силы ПВО сбили 74 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО сбили 74 украинских БПЛА над регионами России43 дрона было ликвидировано в Брянской области
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над пятью регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников – 43 единицы – было ликвидировано в Брянской области. Еще 22 БПЛА российские военные сбили в Ростовской области и шесть – в Калужской. Две воздушных цели силы ПВО поразили в Смоленской области и одну – в Ленинградской.
Согласно сообщению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, силы ПВО отражали атаки беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. На железнодорожной станции в Сальске начался пожар. По сведениям РЖД, из-за падения обломков беспилотника была нарушена работа контактной сети на станции Сальск. Повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск, пассажиров эвакуировали. Загорелся состав стоящего грузового поезда, для ликвидации пламени был направлен пожарный поезд. Движение через станцию Сальск приостановили. Помимо этого, по словам Слюсаря, на улице Островского бы поврежден автомобиль, водитель погиб.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате ночного налета БПЛА на регион нет. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, беспилотник был уничтожен в Кингисеппском районе, пострадавших и повреждений нет.
Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги («Грабцево»).