Из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск задержаны 18 поездов
В результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата на станции Сальск в Ростовской области задерживаются 18 пассажирских поездов. Максимальное время составляет до семи часов, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Пассажиров поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, обеспечат питанием.
При этом движение поездов через станцию Сальск в осуществляется штатно. Железнодорожники восстановили контактную сеть, а также организовали движение, которое было нарушено из-за падения обломков на станции.
Украинские БПЛА атаковали Сальск в Ростовской области в ночь на 29 июля, сообщал врио губернатора Юрий Слюсарь. На железнодорожной станции началось возгорание, была повреждена контактная сеть. В двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск было повреждено остекление, пассажиры были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось.
29 июля в ходе разминирования беспилотника ВСУ в Сальском районе погибли двое саперов, сообщил глава муниципалитета Владимир Березовский.