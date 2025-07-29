Из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск задержаны 18 поездов

Украинские БПЛА атаковали Сальск в Ростовской области в ночь на 29 июля, сообщал врио губернатора Юрий Слюсарь. На железнодорожной станции началось возгорание, была повреждена контактная сеть. В двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск было повреждено остекление, пассажиры были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось.