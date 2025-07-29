Российский Красный Крест намерен расширить сотрудничество с Китаем

Региональные отделения Российского Красного Креста (РКК) 31 июля подпишут меморандум о сотрудничестве с Обществом Красного Креста Китая (ОККК). Об этом 29 июля сообщил председатель РКК Павел Савчук в ходе конференции «РКК и ОККК: перспективы гуманитарного сотрудничества». По его словам, это усилит взаимодействие между странами, в том числе в реагировании на чрезвычайные ситуации (ЧС).