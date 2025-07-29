Российский Красный Крест намерен расширить сотрудничество с Китаем
Региональные отделения Российского Красного Креста (РКК) 31 июля подпишут меморандум о сотрудничестве с Обществом Красного Креста Китая (ОККК). Об этом 29 июля сообщил председатель РКК Павел Савчук в ходе конференции «РКК и ОККК: перспективы гуманитарного сотрудничества». По его словам, это усилит взаимодействие между странами, в том числе в реагировании на чрезвычайные ситуации (ЧС).
«Амурское региональное отделение РКК и Иркутское региональное отделение РКК, а также ОККК выразили живой интерес к подписанию меморандума. <...> Указанные соглашения будут подписаны в завершающий день нашей конференции и станут серьезным шагом к более тесному и эффективному взаимодействию, помогут оптимизировать процесс оказания помощи жителям приграничных районов в случае чрезвычайных ситуаций», – сказал он.
Отвечая на вопрос «Ведомостей» о планах сотрудничества с Китаем, Савчук рассказал, что РКК заинтересован в опыте коллег в фандрайзинге. По его словам, в КНР сборы проводятся параллельно с крупными спортивно-массовыми мероприятиями, забегами и марафонами. Китай, в свою очередь, проявляет интерес к опыту реализации образовательных программ РКК.
В июне 2024 г. Савчук и исполнительный вице-президент ОККК Ван Кэ в Пекине подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на укрепление и развитие сотрудничества в поддержке уязвимых групп населения, развитие совместных образовательных и тренинговых программ, поддержку молодежных сообществ, а также совместные усилия по реагированию на кризисные ситуации.