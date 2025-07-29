Зеленский подписал закон о признании депортацией переселение украинцев из Польши
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, признающий депортацией принудительное переселение более 700 000 украинцев в 1944–1951 гг. с территорий их компактного проживания на территории Польской Республики, включая Лемковщину, Холмщину, Надсяння, Подляшье и другие регионы. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады.
Закон предоставляет пострадавшим статус депортированных лиц. Он также предусматривает ежегодную материальную помощь и социальные льготы для этих граждан.
9 сентября 1944 г. было подписано «Люблинское соглашение» между правительством Украинской ССР и Польским комитетом национального освобождения. Документ регламентировал эвакуацию украинского, белорусского, русского и русинского населения из Польши в Украинскую ССР и переселение поляков и евреев – бывших граждан Польши – в обратном направлении. Как пишут «РИА Новости», на практике соглашение дало старт масштабной акции по насильственному выселению этнических украинцев с польских земель, которая продолжалась до 1951 г.