Скончался актер сериала «Твин Пикс» Алон Абутбул

С начала 2000-х гг. актер активно работал за рубежом, в основном в Голливуде. Он появился в ряде международных проектов, включая «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана, «Мюнхен» Стивена Спилберга, «Рэмбо III», «Тело лжи», «Цель: Лондон» и «Улицы убийств». Также у него были роли в популярных телесериалах – «Закон и порядок», «Родина», «Твин Пикс» и «Немец», где он сыграл главу Моссада.