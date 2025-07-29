Скончался актер сериала «Твин Пикс» Алон Абутбул
Израильский актер Алон Абутбул скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил портал Ynet.
По данным издания, актер почувствовал себя плохо после купания в Средиземном море на пляже к югу от Хайфы. Медики пытались спасти его в течение часа, но безуспешно – смерть была констатирована на месте.
Абутбул начал свою актерскую карьеру в 1980 г. с роли в фильме «Звезда зари» Акивы Баркина. Широкую известность в Израиле он получил благодаря ролям в таких фильмах, как «Школа-интернат» (1983), «Королева класса» (1985) и «Бар 51» (1986).
С начала 2000-х гг. актер активно работал за рубежом, в основном в Голливуде. Он появился в ряде международных проектов, включая «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана, «Мюнхен» Стивена Спилберга, «Рэмбо III», «Тело лжи», «Цель: Лондон» и «Улицы убийств». Также у него были роли в популярных телесериалах – «Закон и порядок», «Родина», «Твин Пикс» и «Немец», где он сыграл главу Моссада.