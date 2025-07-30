Госдума рассматривает законопроект о безопасности детей на отдыхе в лагерях

В настоящее время за нарушение правил пребывания в детских лагерях не предусмотрена административная ответственность. Законопроект предлагает исправить эту ситуацию, предоставив регионам право вводить штрафы для посторонних лиц, нарушающих установленные нормы. Например, штрафовать тех, кто отказывается покидать территорию пляжа или другие зоны лагеря после предупреждения.