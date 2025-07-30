Госдума рассматривает законопроект о безопасности детей на отдыхе в лагерях
Государственная дума рассматривает законопроект, направленный на усиление мер безопасности во время отдыха детей в загородных лагерях. Об этом сообщили в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Новые нормы позволят регионам утвердить типовые внутренние нормативы для детских оздоровительных учреждений, которые будут доступны для всеобщего ознакомления.
Региональные власти смогут разрабатывать единые стандарты для детских лагерей, включая порядок доступа к пляжам и правила поведения на территории. Эти правила будут опубликованы в открытом доступе, чтобы родители и сотрудники могли ознакомиться с ними заранее.
В настоящее время за нарушение правил пребывания в детских лагерях не предусмотрена административная ответственность. Законопроект предлагает исправить эту ситуацию, предоставив регионам право вводить штрафы для посторонних лиц, нарушающих установленные нормы. Например, штрафовать тех, кто отказывается покидать территорию пляжа или другие зоны лагеря после предупреждения.
Таким образом, инициатива направлена на повышение уровня безопасности в детских лагерях и защиту детей от посторонних лиц.
11 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство более внимательно подходить к вопросам охраны здоровья детей. В ходе правительственного часа обсуждались проблемы, связанные с физическим развитием школьников, нагрузкой в учебных заведениях и организацией летнего отдыха.
Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что здоровье современных детей напрямую влияет на будущее страны. Однако, несмотря на усилия по развитию спортивной инфраструктуры, результаты остаются недостаточными. У детей часто возникают патологии, связанные с образом жизни, например, заболевания опорно-двигательной системы. А нехватка времени, высокая учебная нагрузка и неудобное расписание мешают детям полноценно заниматься физкультурой.