Умер первый фронтмен группы Iron Maiden Пол Марио Дэй

Переехав в Австралию в 1986 г., Дэй участвовал в нескольких музыкальных проектах, включая группы Defaced, Crimzon Lake и Wildfire. В 1985 г. он присоединился к воссозданному составу The Sweet, записав с ними концертный альбом в лондонском Marquee Club. Позже он сотрудничал с Buffalo Crows и продолжал ассоциироваться с новой волной британского хэви-метала.