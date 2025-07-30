Умер первый фронтмен группы Iron Maiden Пол Марио Дэй
Пол Марио Дэй, английский вокалист, первый фронтмен группы Iron Maiden, скончался в возрасте 69 лет, сообщил Billboard.
Дэй был вокалистом Iron Maiden в 1975-1976 гг., но был уволен из-за отсутствия харизмы, как указано в документальном фильме Iron Maiden The Early Days. Его заменил Деннис Уилкок.
Переехав в Австралию в 1986 г., Дэй участвовал в нескольких музыкальных проектах, включая группы Defaced, Crimzon Lake и Wildfire. В 1985 г. он присоединился к воссозданному составу The Sweet, записав с ними концертный альбом в лондонском Marquee Club. Позже он сотрудничал с Buffalo Crows и продолжал ассоциироваться с новой волной британского хэви-метала.
В 2013 г. Дэй записал джингл для автосалона Toyota в Канберре. В 2017 г. он принял участие в концерте воссоединения оригинального состава Iron Maiden (без барабанщика Рона Мэтьюза), спустя 42 года после основания группы.