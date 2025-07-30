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Главная / Общество /

Носок Майкла Джексона продали за 6200 евро на аукционе во Франции

Ведомости

Участник аукциона в Ниме выкупил белый носок, вышитый кристаллами, принадлежавший певцу Майклу Джексону, который надевал этот предмет одежды на выступление в 1997 г., за 6200 евро, сообщил BFMTV.

Носок был на Джексоне в Ницце во время турне HIStory World Tour. Его зрители видели, когда певец исполнял известную во всем мире «лунную походку» во время композиций Billie Jean и Beat it. Позже носок нашел мужчина, занимавшийся демонтажем концертного оборудования.

Стартовая цена за этот лот составила 2500 евро. 21 июля носок уже пытались продать, однако покупать его никто не захотел, напомнил телеканал. Кроме того, в 2024 г. в Париже шляпа Майкла Джексона была продана более чем за 77 000 евро. Она была памятна тем, что в ней певец исполнял «лунную походку» впервые.

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