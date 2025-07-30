Носок Майкла Джексона продали за 6200 евро на аукционе во Франции

Стартовая цена за этот лот составила 2500 евро. 21 июля носок уже пытались продать, однако покупать его никто не захотел, напомнил телеканал. Кроме того, в 2024 г. в Париже шляпа Майкла Джексона была продана более чем за 77 000 евро. Она была памятна тем, что в ней певец исполнял «лунную походку» впервые.