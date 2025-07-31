Следователи получили право приостанавливать денежные операции подозреваемых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому следователи в рамках досудебного производства могут замораживать денежные операции на счетах подозреваемых. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Условием для реализации этого права стало наличие достаточного количества оснований считать, что счета подозреваемого были использованы в ходе преступной деятельности. Приостановка операций доступна следователям на срок 10 дней. Далее вопрос об аресте счета рассматривается судом, который в том числе может не зафиксировать для этого оснований. В таком случае следователь должен отменить свое постановление и направить уведомление об этом оператору электронных денежных средств.
Оператор возобновит денежные операции и в той ситуации, если за указанные 10 суток не получит предписание суда об аресте счета или постановление следователя о его отмене. При этом приостановка операций не будет означать изъятие у подозреваемого средств или их передачу на хранение.
Закон вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и вступает в силу с 1 сентября 2025 г.