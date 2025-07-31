Следователи получили право приостанавливать денежные операции подозреваемых

Условием для реализации этого права стало наличие достаточного количества оснований считать, что счета подозреваемого были использованы в ходе преступной деятельности. Приостановка операций доступна следователям на срок 10 дней. Далее вопрос об аресте счета рассматривается судом, который в том числе может не зафиксировать для этого оснований. В таком случае следователь должен отменить свое постановление и направить уведомление об этом оператору электронных денежных средств.