Родственники погибших на спецоперации иностранцев смогут получить гражданство РФ
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому супруги, дети и родители иностранных граждан, погибших при выполнении задач в ходе спецоперации, получили право обратиться за российским гражданством. Об этом сообщается в опубликованном документе.
Новый указ дополнил существующие правила предоставления гражданства для близких родственников иностранцев, служивших в рядах Вооруженных сил России. Теперь в нормативный текст добавлены слова «в том числе погибших (умерших)».
Президент в апреле подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Ее руководителем был назначен Андрей Кикоть, ранее занимавший должность заместителя генерального прокурора. Официальный представитель МВД Ирина Волк отмечала, что структура позволит более эффективно решать вопросы, связанные с миграционными процессами, повысить темпы работы и улучшить взаимодействие между различными ведомствами.