Родственники погибших на спецоперации иностранцев смогут получить гражданство РФ

Президент в апреле подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Ее руководителем был назначен Андрей Кикоть, ранее занимавший должность заместителя генерального прокурора. Официальный представитель МВД Ирина Волк отмечала, что структура позволит более эффективно решать вопросы, связанные с миграционными процессами, повысить темпы работы и улучшить взаимодействие между различными ведомствами.