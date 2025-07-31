Ударившую в США молнию назвали самой длинной в мире

Как отметили в организации, эта вспышка произошла в октябре 2017 г. и протянулась от Техаса до Канзас-Сити. Это расстояние, по данным ВМО, можно преодолеть на автомобиле примерно за 8-9 часов, на самолете пусть бы занял не менее 90 минут. Эксперты организации выразили мнение, что появление такой большой молнии связано с ее формированием в Великих равнинах, т.к. эта территория является особенным грозовым фронтом.