При пожаре в здании на западе Москвы погиб человек
Сильный пожар охватил административное здание на площади 300 кв. м. на западе Москвы. Об этом сообщили в МЧС.
Полыхает второй ярус трехэтажного административного здания на ул. Верейской, 11. По данным спасателей, большинство людей самостоятельно покинули помещения. Но внутри оставался один человек, которого позже нашли погибшим.
Огнеборцам удалось найти очаг возгорания под крышей здания.
«Специалисты МЧС России вскрыли участок кровли и ликвидировали пожар», – пояснили спасатели.
По последним данным, пожар удалось локализовать. На месте работают 58 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.
31 июля при пожаре в пятиэтажном доме в Балашихе на улице Флерова погиб человек. По данным спецслужб, там огонь из квартиры на последнем этаже перекинулся на кровлю здания, охватив площадь в 400 кв. м.