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Шесть квартир изъяли у бывшего замначальника управления МЧС

Ведомости

Мосгорсуд утвердил решение районного суда о конфискации имущества экс-заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили, осужденного на 15 лет по делам о взятках и хищении с соцвыплатами. В доход государства отойдут шесть квартир, 52 млн руб., нежилое помещение в Сириусе, автомобили, ценные бумаги и эквивалент стоимости пяти квартир, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

В конце 2024 г. столичный Коптевский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив изъять имущество Даудашвили и его близких родственников, приобретенное, по версии следствия, незаконным способом. Также суд взыскал стоимость ранее проданного имущества, включая две квартиры-студии в Сочи, квартиру в Королеве и два автомобиля. Часть активов была оформлена на родственников, а для сокрытия средств использовалась фирма ООО «Спеццентр пожзащита», зарегистрированная на тещу Даудашвили. Суд признал фиктивными договоры займа между компанией и тещей, посчитав их схемой для легализации доходов.

В апреле Дорогомиловский суд приговорил Даудашвили к 15 годам строгого режима и штрафу в 63 млн руб. за взятки. Этот срок был частично сложен с предыдущим приговором Хорошевского суда, который назначил ему восемь лет колонии за хищение 41,3 млн руб. при получении соцвыплат. Вместе с ним были осуждены еще трое бывших сотрудников МЧС, получившие от четырех до шести лет лишения свободы.

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