Шесть квартир изъяли у бывшего замначальника управления МЧС

В конце 2024 г. столичный Коптевский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив изъять имущество Даудашвили и его близких родственников, приобретенное, по версии следствия, незаконным способом. Также суд взыскал стоимость ранее проданного имущества, включая две квартиры-студии в Сочи, квартиру в Королеве и два автомобиля. Часть активов была оформлена на родственников, а для сокрытия средств использовалась фирма ООО «Спеццентр пожзащита», зарегистрированная на тещу Даудашвили. Суд признал фиктивными договоры займа между компанией и тещей, посчитав их схемой для легализации доходов.