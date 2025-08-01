В Москве началась подготовка к строительству Национального центра «Россия»

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, после формирования участка и демонтажа ряда объектов начнется строительство центра. В состав комплекса войдут выставочные пространства, концертный зал с трансформируемыми местами, медиацентр, креативный кластер для молодежи, конгресс-центр и площадки для делового общения.