В Москве началась подготовка к строительству Национального центра «Россия»
В Москве началась подготовка к строительству современного комплекса Национального центра «Россия». Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики столицы.
Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, земельный участок площадью 7,3 га будет выделен в Пресненском районе в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
«Национальный центр «Россия» станет постоянной площадкой для демонстрации достижений страны. Его общая площадь составит около 205 000 кв. м», – отметил Ефимов.
Новый комплекс разместится на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Сейчас на площадке ведутся инженерные изыскания и подготовительные работы, при этом часть существующих зданий планируется сохранить.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, после формирования участка и демонтажа ряда объектов начнется строительство центра. В состав комплекса войдут выставочные пространства, концертный зал с трансформируемыми местами, медиацентр, креативный кластер для молодежи, конгресс-центр и площадки для делового общения.
Проект был анонсирован мэром Москвы Сергеем Собяниным. Завершить строительство Национального центра «Россия» планируется в 2029 г.