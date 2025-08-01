Актер Максим Глотов умер в своей московской квартире

СМИ также сообщали о том, что Глотов не отвечал на звонки друзей и близких в течение нескольких дней. Он также не открыл им дверь, когда те пришли его навестить. Спустя день близкие вызвали сотрудников полиции, которые вскрыли дверь квартиры и обнаружили тело.