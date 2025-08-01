Актер Максим Глотов умер в своей московской квартире
Актер Максим Глотов умер в возрасте 60 лет, передает ТАСС со ссылкой на сведения правоохранительных органов. Там также отметили, что сейчас устанавливается причина его смерти.
«Актер скончался у себя в квартире на северо-западе столицы. Его смерть не носит криминального характера», – сказал агентству источник.
СМИ также сообщали о том, что Глотов не отвечал на звонки друзей и близких в течение нескольких дней. Он также не открыл им дверь, когда те пришли его навестить. Спустя день близкие вызвали сотрудников полиции, которые вскрыли дверь квартиры и обнаружили тело.
Глотов родился в Одессе в 1965 г. Он получил актерское образование в 1992 г., окончив театральный факультет Саратовской государственной консерватории. Фильмография Глотова содержит более 100 кинокартин, в том числе «Закон и порядок», «Судебная колонка», «Атлантида», «Глухарь», «Кодекс чести», «Зверобой», «Про любовь. Только для взрослых», «Спасская» и другие. Он также играл в фильмах «Душегубы», «Раневская», «Оптимисты».