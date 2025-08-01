На Бали задержали двух россиян по подозрению в вымогательстве денежных средств у туристов, сообщило информагентство Antara. Вместе с ними были задержаны двое сотрудников местной иммиграционной службы – всех четверых подозревают в причастности к организованной схеме вымогательства и угроз в адрес иностранных граждан, отдыхающих на острове.