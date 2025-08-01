На Бали задержали двух россиян по подозрению в вымогательстве
На Бали задержали двух россиян по подозрению в вымогательстве денежных средств у туристов, сообщило информагентство Antara. Вместе с ними были задержаны двое сотрудников местной иммиграционной службы – всех четверых подозревают в причастности к организованной схеме вымогательства и угроз в адрес иностранных граждан, отдыхающих на острове.
Как сообщил начальник региональной полиции Бали генерал-инспектор Даниэль Адитьяджая, в ходе расследования были установлены личности всех участников группы.
По данным полиции, с января по июль 2025 г. подозреваемые вымогали деньги у иностранных туристов в районах Денпасара, Бадунга и Гианьяра. Группа действовала по четкой схеме: россияне выявляли потенциальных жертв, а сотрудники иммиграционной службы угрожали им арестом или депортацией. В отдельных случаях применялись насилие и похищения.
По словам старшего комиссара И Геде Адхи Мульявармана, следователи вышли на подозреваемых после жалобы гражданина Литвы, который подвергся нападению и шантажу. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны и иные улики, подтверждающие причастность группы к преступлениям.
Все подозреваемые арестованы, им планируется предъявить уголовные обвинения.