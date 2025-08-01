Мадагаскар рассматривает возможность запуска авиарейсов в Россию
Министерство транспорта России обсуждало с представителями Мадагаскара возможность запуска авиарейсов в РФ с привлечением иностранных авиакомпаний. Об этом рассказал заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин.
По его словам, они обсуждали с коллегами из Мадагаскара запуск рейсов с их стороны.
«Поэтому они оценивают свои возможности с привлечением иностранных авиакомпаний. Я имею в виду своего региона», – сказал он (цитата по ТАСС).
До этого в Минтрансе отмечали, что Россия и Мадагаскар готовы оценить возможность запуска прямых авиарейсов при наличии устойчивого пассажиропотока, который обеспечит рентабельность таких маршрутов.
1 августа регулярное воздушное сообщение открыли Россия и Саудовская Аравия. Первый в истории регулярный рейс из Эр-Рияда в Москву выполнила авиакомпания Flynas на лайнере Airbus A320. Полет между столицами двух государств занял около пяти часов.