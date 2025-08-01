Суд арестовал топ-менеджера «Трансэнерго» Санько по делу о мошенничестве

В 2015 г. возглавил филиал «Трансэнерго». В 2016 г. был назначен директором по энергетическому комплексу РЖД. В 2018 г. вошел в совет директоров ТГК-14. Через год стал его председателем и пробыл в этой должности до 2022 г.