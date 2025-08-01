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Суд арестовал топ-менеджера «Трансэнерго» Санько по делу о мошенничестве

Ведомости

Тверской районный суд Москвы арестовал директора РЖД по энергетическому комплексу и начальника филиала «Трансэнерго» Валентина Санько на два месяца по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

Санько обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По аналогичному обвинению суд арестовал его бывшего подчиненного – бывшего финансового директора АО «Вологдаэнерго» Алексея Селякова. Он отправлен под стражу на один месяц 23 суток.

Санько родился 12 января 1963 г. В 1990 г. окончил Ленинградский финансово-экономический институт. С 1994 г. работал в энергетике. Занимал руководящие должности в ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «Северная энергетическая управляющая компания» и ОАО «ОГК-6». В 2009-2012 гг. был советником гендиректора ОАО «РАО ЭС Востока». С 2014 по 2015 гг. работал советником гендиректора ОАО «Скоростные магистрали», советником президента ОАО «РЖД».

В 2015 г. возглавил филиал «Трансэнерго». В 2016 г. был назначен директором по энергетическому комплексу РЖД. В 2018 г. вошел в совет директоров ТГК-14. Через год стал его председателем и пробыл в этой должности до 2022 г.

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