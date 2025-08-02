Правительство повысит зарплаты некоторым категориям бюджетников на 7,6%

Зарплата бюджетников вырастет на 7,6% с 1 октября текущего года. Из подписанного распоряжения следует, что повышение затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий.