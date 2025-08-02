Правительство повысит зарплаты некоторым категориям бюджетников на 7,6%
Правительство РФ проиндексирует размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников, на эти цели в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 30 млрд руб., сообщается на сайте кабмина.
Зарплата бюджетников вырастет на 7,6% с 1 октября текущего года. Из подписанного распоряжения следует, что повышение затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий.
На индексацию зарплаты в федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг. предусмотрено 30,8 млрд руб., добавили в правительстве.
О повышении зарплат для нескольких категорий государственных служащих в связи с ростом инфляции ранее сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). Он уточнил, что мера коснется сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи и военных.